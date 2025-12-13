المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميلان يترقب.. جيسوس يقترب من الرحيل عن أرسنال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:27 م 13/12/2025
جيسوس

جابرييل جيسوس

دخل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، لاعب أرسنال، دائرة اهتمامات نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي اللاعب للحصول على دقائق لعب أكبر في النصف الثاني من الموسم.

ميلان يراقب جابرييل جيسوس لتعزيز الهجوم في يناير

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة الروسونيري تتابع وضع جيسوس عن كثب، ضمن قائمة من المهاجمين المرشحين لتعزيز الخط الأمامي في يناير، خاصة مع رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم دون الدخول في استثمارات مالية ضخمة.

ويبحث ميلان بالفعل عن مهاجم جديد، حيث ارتبط اسمه بعدد من اللاعبين، من بينهم جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد، ونيكلاس فولكروغ لاعب وست هام، إلى جانب أندريا بينامونتي مهاجم ساسولو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي تحرك رسمي نحو جيسوس قد يرتبط بإمكانية رحيل سانتياجو خيمينيز أو روبن لوفتوس-تشيك، وهو ما قد يوفر موارد مالية لتمويل الصفقة.

جيسوس يريد استعادة مكانه في صفوف المنتخب البرازيلي

ويأتي اسم جابرييل جيسوس ضمن الخيارات المطروحة في حال حدوث تغير في المعطيات، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عاد مؤخرًا من الإصابة ويطمح للمشاركة بانتظام، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في أرسنال بسبب تعدد الخيارات الهجومية لدى المدرب ميكيل أرتيتا.

كما يسعى جيسوس لاستعادة مكانه في صفوف المنتخب البرازيلي قبل كأس العالم 2026، ما يدفعه للبحث عن فريق يمنحه فرصة اللعب بشكل مستمر.

وبحسب التقارير، يتقاضى المهاجم البرازيلي راتبًا يزيد قليلًا عن 3 ملايين يورو حتى نهاية الموسم، بينما يمتد عقده مع أرسنال حتى يونيو 2027.

الدوري الإنجليزي أرسنال ميلان جابرييل جيسوس

