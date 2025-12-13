المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حطم رقمين قياسيين.. صلاح يعود لصناعة الأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:39 م 13/12/2025 تعديل في 06:59 م
صلاح

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في برايتون

عاد اللاعب المصري محمد صلاح لصناعة الأهداف مع نادي ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحطم رقمًا قياسيًا.

ويشارك صلاح في مباراة ليفربول الجارية هذا المساء ضد برايتون، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

صلاح يعود لصناعة الأهداف مع ليفربول

استطاع صلاح أن يقدم تمريرة حاسمة في مباراة ليفربول وبرايتون.

وصنع صلاح هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بعدما أرسل عرضية متقنة من ضربة ركنية، حولها الفرنسي هوجو إيكيتيكي برأسه نحو مرمى برايتون.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى المساهمة 277 رفقة ليفربول، محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح بقميص ليفربول 188 هدفًا وصنع 89 آخر خلال 302 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح أيضًا ثالث أكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 280 مساهمة تهديفية (277 مع ليفربول و3 مع تشيلسي)، متخطيًا الإنجليزي فرانك لامبارد.

يشار إلى أن صلاح شارك ضد برايتون من مقاعد بدلاء ليفربول عند حدود الدقيقة 25، إثر إصابة جو جوميز.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

