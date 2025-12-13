استطاع النجم المصري محمد صلاح أن يصنع ثاني أهداف ليفربول، في المباراة التي يخوضها الريدز أمام برايتون، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح جالسًا على مقاعد بدلاء ليفربول، حيث لم يشارك اللاعب في التشكيل الأساسي للمباراة الخامسة على التوالي، بعد غيابه عن قائمة الفريق في مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وقبلها 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن تعرض جوميز لاعب ليفربول للإصابة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ليعيد سلوت صلاح للمشاركة مجددًا مع الفريق، ويقوم النجم المصري بصناعة الهدف الثاني لفريق ليفربول في المباراة من ركلة ركنية سجلها إيكيتيكي ببراعة.

وتعد التمريرة التي قام بها محمد صلاح في مباراة برايتون، هي الرابعة له هذا الموسم رفقة الريدز، والأولى بالنسبة له منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكانت المرة الأخيرة التي صنع فيها اللاعب هدفًا لصالح الريدز في مباراة إيفرتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، حيث انتهى هذا اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

ويرغب صلاح في استعادة الثقة مجددًا، خاصةً بعدما عاد إلى تحطيم أرقامه القياسية مرة أخرى، بعد الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 277، ليصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد صاحب الـ 276 مساهمة.