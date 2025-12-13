المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ردا على تصريحاته.. صلاح يدمر إرث روني التاريخي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:59 م 13/12/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

قدم اللاعب المصري محمد صلاح أفضل رد ممكن على تصريحات الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بعدما دمر صاحب الـ33 عامًا إرث أسطورة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح في فوز ليفربول (2-0) على برايتون، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

صلاح يدمر إرث روني في الدوري الإنجليزي

كان روني يتمنى بكل تأكيد ألا يشارك صلاح مجددًا مع ليفربول، حتى لا يحطم رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح في الظهور الأول له مع ليفربول، بعد تصريحات روني، أن يصنع هدفًا لهوجو إيكيتيكي عند حدود الدقيقة 60، إذ أرسل له عرضية متقنة من ركلة ركنية، حولها الفرنسي برأسه نحو مرمى برايتون.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى المساهمة 277 رفقة ليفربول، محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح بقميص ليفربول 188 هدفًا وصنع 89 آخر خلال 302 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات روني ضد صلاح

وجه روني انتقادات قاسية لمحمد صلاح بعد تصريحات الأخير التي تحدث فيها عن معاناة الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال روني: "تصريحات صلاح قلة احترام منه لزملائه في ليفربول.. لقد أساء للنادي، وسيندم على ذلك".

وأضاف في تصريحاته: "صلاح يدمر إرثه مع ليفربول.. ولو كنت مكان سلوت لما سمحت له بالبقاء".

وبدلًا من أن يدمر صلاح إرثه مع ليفربول، دمر إرث روني الذي ظل صامدًا لفترة طويلة في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

