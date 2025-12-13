عاد نادي ليفربول لطريق الانتصارات، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة ضيفه برايتون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي الذي سجل هدفي الريدز، بالإضافة لعودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول، حيث صنع هدف فريقه الثاني.

وتقدم ليفربول مبكرًا بعد مرور 46 ثانية فقط، عن طريق هوجو إيكيتيكي من صناعة جو جوميز، ليحرز أسرع أهداف الريدز في الدوري هذا الموسم.

واضطر المدرب الهولندي آرني سلوت لإجراء تبديل مبكر، عقب إصابة جو جوميز، حيث دفع بالجناح المصري محمد صلاح في الدقيقة 26.

ووضع محمد صلاح بصمته في المواجهة، بصناعة هدف ليفربول الثاني، بعدما أرسل ركلة ركنية قوية، تابعها إيكيتيكي برأسية متقنة في الشباك، في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وأهدر محمد صلاح فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 92، بعد هجمة مرتدة قادها كييزا، ليرسل الإيطالي عرضية أرضية تابعها الفرعون بتسديدة من لمسة واحدة، لكنها اعتلت العارضة.

وعاد ليفربول لتحقيق أول فوز له في البريميرليج، بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين ضد سندرلاند ثم ليدز يونايتد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل تجمد رصيد برايتون عند 23 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج.