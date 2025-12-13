احتفى نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح بعدما أصبح أكثر لاعب يساهم بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدفا في فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 2-0، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى المساهمة 277 رفقة ليفربول، محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

ونشر ليفربول القائمة التاريخية للاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد بالدوري الإنجليزي، حيث يتصدر صلاح بلا منافس.

وكتبت الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع "إكس": "التاريخ لا يمل من ذكر الملك".

التاريخ لا يمل من ذكر الملك 👑🇪🇬 pic.twitter.com/RMTOoyOYJv — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 13, 2025

أكثر من ساهم بالأهداف مع نادٍ واحد (التسجيل والصناعة) بالدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح.. 277 مساهمة تهديفية

2- واين روني.. 276 مساهمة تهديفية

3- ريان جيجز.. 271 مساهمة تهديفية

4- هاري كين.. 259 مساهمة تهديفية

5- تيري هنري.. 249 مساهمة تهديفية

6- فرانك لامبارد.. 237 مساهمة تهديفية

7- سيرجيو أجويرو.. 231 مساهمة تهديفية

8- ستيفن جيرارد.. 212 مساهمة تهديفية