كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

0 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 1
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

التاريخ لا يمل من ذكر "الملك".. ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:14 م 13/12/2025
صلاح

محمد صلاح - مباراة ليفربول وبرايتون

احتفى نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح بعدما أصبح أكثر لاعب يساهم بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدفا في فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 2-0، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى المساهمة 277 رفقة ليفربول، محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

ونشر ليفربول القائمة التاريخية للاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد بالدوري الإنجليزي، حيث يتصدر صلاح بلا منافس.

وكتبت الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع "إكس": "التاريخ لا يمل من ذكر الملك".

أكثر من ساهم بالأهداف مع نادٍ واحد (التسجيل والصناعة) بالدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح.. 277 مساهمة تهديفية

2- واين روني.. 276 مساهمة تهديفية

3- ريان جيجز.. 271 مساهمة تهديفية

4- هاري كين.. 259 مساهمة تهديفية

5- تيري هنري.. 249 مساهمة تهديفية

6- فرانك لامبارد.. 237 مساهمة تهديفية

7- سيرجيو أجويرو.. 231 مساهمة تهديفية

8- ستيفن جيرارد.. 212 مساهمة تهديفية

الدوري الإنجليزي محمد صلاح صلاح اليوم ليفربول ضد برايتون

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
فلامنجو

فلامنجو

2 0
بيراميدز

بيراميدز

81

الحكم يشهر بطاقة صفراء لمحمود زلاكة بعد الاعتراض عليه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
