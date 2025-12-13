أظهر النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم فريق ليفربول، تألقه في المباراة التي خاضها أمام برايتون، في الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز اللاعب هدفين في المباراة، ليقود فريقه نحو الفوز وحسم 3 نقاط غالية، بعد سلسلة من النتائج المحبطة بالنسبة لجماهير الريدز في البريميرليج، والتي ظلت لمواجهتين متتاليتين أمام كل من سندرلاند وليدز يونايتد.

وتعد ثنائية اللاعب في اللقاء هي الثانية على التوالي له بعد ثنائيته في مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك اللاعب في 22 مباراة في مختلف المسابقات مع ليفربول في الموسم الحالي، منذ الانضمام إليهم قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل اللاعب 8 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، حيث من المقرر أن تشهد تلك المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح الذي سيشارك رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وستكون مباراة الطرفين، يوم السبت الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

في سياق آخر، شارك محمد صلاح في مباراة برايتون الأخيرة بعد غيابه عن مواجهتين متتاليتين أمام ليدز وإنتر ميلان.

واستطاع صلاح أن يصنع الهدف الثاني لإيكيتيكي من ضربة ركنية، حيث تعد تمريرة صلاح هي الأولى مع ليفربول منذ شهر سبتمبر الماضي هذا الموسم.