بدون صلاح.. موعد مباراة ليفربول المقبلة

عاد فريق ليفربول لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

وسجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدفين قاد بهما الريدز لتحقيق الفوز، فيما صنع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني، في عودته بعد فترة غياب عن الفريق.

وأتى هذا الانتصار بعد تعادل ليفربول في الجولتين الماضيتين ضد سندرلاند وليدز يونايتد، ليحصد أول فوز له منذ ذلك التعادل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة، محتلاً المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل خوض مواجهته المقبلة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في غياب صلاح

يستعد ليفربول لمواجهة توتنهام يوم السبت الموافق 20 ديسمبر ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة الفريق المقبلة بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث حرصت جماهير ليفربول على توديعه بعد نهاية المباراة أمام برايتون.