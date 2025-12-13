المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

0 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 2
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

بدون صلاح.. موعد مباراة ليفربول المقبلة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:19 م 13/12/2025
صلاح

محمد صلاح

عاد فريق ليفربول لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

وسجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدفين قاد بهما الريدز لتحقيق الفوز، فيما صنع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني، في عودته بعد فترة غياب عن الفريق.

وأتى هذا الانتصار بعد تعادل ليفربول في الجولتين الماضيتين ضد سندرلاند وليدز يونايتد، ليحصد أول فوز له منذ ذلك التعادل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة، محتلاً المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل خوض مواجهته المقبلة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في غياب صلاح

يستعد ليفربول لمواجهة توتنهام يوم السبت الموافق 20 ديسمبر ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة الفريق المقبلة بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث حرصت جماهير ليفربول على توديعه بعد نهاية المباراة أمام برايتون.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح موعد مباراة ليفربول المقبلة توتنهام ضد ليفربول

