أكد هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول الإنجليزي أنه يعتبر محمد صلاح، نجم الفريق قدوة له، واصفًا إياه بأسطورة الريدز.

وشارك محمد صلاح في فوز نادي ليفربول بهدفين دون رد أمام برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هوجو إيكيتيكي في تصريحات لبرنامج ماتش أوف ذا داي على قناة بي بي سي: "محمد صلاح لاعب محترف من الطراز الرفيع.. أعتبره قدوة لي".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "يمكنك أن ترى مدى مساهمته في الأهداف والتمريرات الحاسمة.. إنه أسطورة هنا. مشاركة الملعب معه نعمة. هذا هو نوع اللاعبين الذين يجعلوننا نستمتع بمشاهدة كرة القدم".

وعن الفوز على برايتون، قال إيكيتيكي: "كان هذا الفوز بالغ الأهمية.. لقد قدمنا ​​مباراة رائعة في دوري أبطال أوروبا، أما مباراتنا الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز فكانت صعبة، حيث تعادلنا، لذا، كان من المهم اليوم الفوز، وربما إعادة الأمور إلى نصابها.. أنا سعيد اليوم".

وتابع: "أستمتع حقًا بوجودي هنا.. لدي زملاء رائعون، وجهاز فني ممتاز، وجماهير رائعة.. يغمرونني بحبهم، لذا أحاول رد الجميل.. أفضل طريقة هي تسجيل الأهداف، والمشاركة الفعّالة، والفوز بالمباريات".

وأتم هوجو إيكيتيكي تصريحاته قائلًا: "أنا هنا فقط وأؤدي واجبي.. سواء لعبت مع فلوريان فيرتز أو أليكس إيزاك، أبذل قصارى جهدي لأكون مكملاً لهما".