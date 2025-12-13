المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صنع هدفا وأهدر آخر.. ماذا قدم صلاح في 64 دقيقة أمام برايتون؟ (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:37 م 13/12/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وبرايتون

شارك اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة فوز ليفربول (2-0) على برايتون، اليوم السبت، من مقاعد البدلاء.

والتقى ليفربول وبرايتون على ملعب أنفيلد في مباراة أقيمت ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على برايتون؟

بدأ صلاح مباراة ليفربول وبرايتون بين البدلاء قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 26 بدلًا من المصاب جو جوميز.

وقدم صلاح مباراة كبيرة مع ليفربول بعد أن غاب عن الظهور في المباراتين الماضيتين ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي ثم إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني في برايتون من عرضية متقنة أرسلها على رأس هوجو إيكيتيكي من ركلة ركنية.

وفيما يلي، أبرز إحصائيات صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون..

- الدقائق: 64

- اللمسات: 45

- صناعة أهداف: 1

- العرضيات الصحيحة: 1 من 1

- التمريرات الصحيحة: 27 من 32 (84%)

- الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 3 (67%)

- التمريرات المفتاحية: 5

- صناعة فرص محققة: 1

- المراوغات الناجحة: 1 من 3

- فقدان الكرة: 9

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 3 من 5

- استعادة الكرة: 5

- الالتحامات الهوائية الناجحة: 1 من 1

- التسديدات: 3 (واحدة على المرمى)

- إهدار فرص محققة: 1

- التقييم: 8.2 (ثاني أفضل لاعب)

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون

