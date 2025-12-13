المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وداع غنائي ومؤازرة جماهيرية.. كيف ظهر صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول قبل كأس الأمم؟

محمد همام

كتب - محمد همام

07:42 م 13/12/2025
شارك النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في مباراة برايتون ضمن حسابات الأسبوع الـ16، حيث حقق "الريدز" الفوز بنتيجة 2-0.

وكان صلاح شارك في الدقيقة 26 من زمن أحداث المباراة بدلاً من جو جوميز والذي تعرض للإصابة، ليكتب "مو" مشاركته الرسمية بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي آرني سلوت.

وقام سلوت بإبعاد صلاح عن قائمة مباراة ليفربول وإنتر عقب تصريحاته حيث هاجم من خلالها سلوت والإدارة، ليقرر المدرب إبعاد النجم المصري من موقعة دوري أبطال أوروبا.

سلوت قام بعد ذلك بإعادة صلاح إلى قائمة الفريق ليشارك بعد ذلك، حيث كان متواجد على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي على مستوى الدوري الإنجليزي.

وجلس صاحب الـ33 عامًا على مقاعد البدلاء في مباريات: وست هام يونايتد - سندرلاند - ليدز يونايتد - برايتون.

ومنذ مشاركة صلاح في لقاء برايتون حرصت الجماهير على دعم النجم المصري من خلال الغناء له، إلى جانب دعمه أيضًا بعد المباراة.

وتعتبر هذه المباراة هيّ الأخيرة بالنسبة لصلاح حيث سيشارك في كأس أمم أفريقيا والمقرر لها في المغرب خلال الشهر الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: أنجولا - جنوب أفريقيا - زيمبابوي.

لمشاهدة ظهور محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون.. اضغط هنا

لمشاهدة تحية جمهور ليفربول للنجم المصري محمد صلاح.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون سلوت

