شارك النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في مباراة برايتون ضمن حسابات الأسبوع الـ16، حيث حقق "الريدز" الفوز بنتيجة 2-0.

وكان صلاح شارك في الدقيقة 26 من زمن أحداث المباراة بدلاً من جو جوميز والذي تعرض للإصابة، ليكتب "مو" مشاركته الرسمية بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي آرني سلوت.

وقام سلوت بإبعاد صلاح عن قائمة مباراة ليفربول وإنتر عقب تصريحاته حيث هاجم من خلالها سلوت والإدارة، ليقرر المدرب إبعاد النجم المصري من موقعة دوري أبطال أوروبا.

سلوت قام بعد ذلك بإعادة صلاح إلى قائمة الفريق ليشارك بعد ذلك، حيث كان متواجد على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي على مستوى الدوري الإنجليزي.

وجلس صاحب الـ33 عامًا على مقاعد البدلاء في مباريات: وست هام يونايتد - سندرلاند - ليدز يونايتد - برايتون.

ومنذ مشاركة صلاح في لقاء برايتون حرصت الجماهير على دعم النجم المصري من خلال الغناء له، إلى جانب دعمه أيضًا بعد المباراة.

وتعتبر هذه المباراة هيّ الأخيرة بالنسبة لصلاح حيث سيشارك في كأس أمم أفريقيا والمقرر لها في المغرب خلال الشهر الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: أنجولا - جنوب أفريقيا - زيمبابوي.

