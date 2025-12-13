نقل أسطورة ليفربول إيان راش إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد شعوره بتوعك حاد في المنزل، ما دفع إلى نقله على وجه السرعة إلى وحدة العناية المركزة، وسط مخاوف من إصابته بـ"الإنفلونزا الخارقة"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

48 ساعة في العناية المركزة

أمضى المهاجم التاريخي للريدز، البالغ من العمر 64 عامًا، نحو 48 ساعة في العناية المركزة لتلقي رعاية عاجلة، قبل أن يتم الإعلان عن استجابته الجيدة للعلاج وارتفاع معنوياته.

ويتوقع أن يعود راش قريبًا إلى منزله لقضاء عيد الميلاد مع عائلته.

يذكر أن راش هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول وسفيره في ملعب أنفيلد، ويعتبر أحد أفضل المهاجمين البريطانيين في تاريخ كرة القدم.

شكر من النادي وتزايد حالات الإنفلونزا

من جانبه، قال متحدث باسم ليفربول: "نشكر جميع العاملين في المستشفى على تقديم أفضل رعاية لأسطورتنا وسفير النادي، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وتأتي حالة راش في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تفشيًا واسعًا للإنفلونزا، ما دفع بعض المستشفيات لإعلان حالات طوارئ، وإغلاق بعض المدارس، وطرح إمكانية إعادة فرض ارتداء الكمامات.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة إلى أن هذا الشتاء قد يكون الأسوأ على الإطلاق من حيث موسم الإنفلونزا، مع زيادة الحالات في مختلف أنحاء أوروبا.