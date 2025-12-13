المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

0 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 2
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

بقيادة بالمر العائد.. تشيلسي يسقط إيفرتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

د ب أ

كتب - د ب أ

07:49 م 13/12/2025 تعديل في 07:55 م
احتفال لاعبو تشيلسي مع بالمر

احتفال لاعبو تشيلسي مع بالمر خلال مواجهة إيفرتون

قاد كول بالمر لاعب تشيلسي العائد للمشاركة بعد غياب طويل للإصابة، فريقه للفوز بهدفين دون رد، على ضيفه إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واصطدم إيفرتون بإصابة مبكرة لأحد نجومه كيرنان ديوسبري هال ليشارك بدلا منه الأرجنتنيني كارلوس ألكاراز في الدقيقة 16.

ونجح بالمر في الدقيقة 21 في أن يستغل تمريرة مميزة من الفرنسي مالو جوستو جعلته في موقف انفراد ليسجل في شباك إيفرتون معلنا عن التقدم بهدف أول.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ترجم تشيلسي أفضليته بهدف ثان عن طريق مالو جوستو بعدما تابع كرة عرضية أرضية من بيدرو نيتو.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع ليعود إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت بانتظار باقي النتائج، أما إيفرتون فلديه 24 نقطة في المركز الثامن.

وضع تشيلسي حدًا لسلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، حيث كان قد خسر أوروبيًا أمام أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-1، وتعادل مع بورنموث سلبيًا في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته من ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

