قاد كول بالمر لاعب تشيلسي العائد للمشاركة بعد غياب طويل للإصابة، فريقه للفوز بهدفين دون رد، على ضيفه إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واصطدم إيفرتون بإصابة مبكرة لأحد نجومه كيرنان ديوسبري هال ليشارك بدلا منه الأرجنتنيني كارلوس ألكاراز في الدقيقة 16.

ونجح بالمر في الدقيقة 21 في أن يستغل تمريرة مميزة من الفرنسي مالو جوستو جعلته في موقف انفراد ليسجل في شباك إيفرتون معلنا عن التقدم بهدف أول.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ترجم تشيلسي أفضليته بهدف ثان عن طريق مالو جوستو بعدما تابع كرة عرضية أرضية من بيدرو نيتو.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع ليعود إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت بانتظار باقي النتائج، أما إيفرتون فلديه 24 نقطة في المركز الثامن.

وضع تشيلسي حدًا لسلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، حيث كان قد خسر أوروبيًا أمام أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-1، وتعادل مع بورنموث سلبيًا في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته من ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدف.