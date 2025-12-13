جذب النجم المصري محمد صلاح الأنظار، عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول مع برايتون، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض إجراء مقابلة عقب تصريحاته النارية في الأسبوع الماضي.

وكان صلاح قد شن هجومًا قويًا على أحد مسؤولي الريدز، بالإضافة لمدربه الهولندي أرني سلوت، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث جولات على التوالي في البريميرليج، ضد: وست هام يونايتد، سندرلاند ثم ليدز يونايتد.

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد انتصار ليفربول على برايتون

وخرج صلاح مبتسمًا، عقب مباراة ليفربول وبرايتون، التي حسمها الريدز، ليرفض إجراء مقابلات مع الصحفيين ضاحكًا.

وقال صلاح أثناء مروره في المنطقة المختلطة، الخاصة باللقاءات الصحفية: "أسبوعان متتاليان، لا، لا، لا".

وشارك محمد صلاح كبديل، في أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرايتون، عقب إصابة زميله جو جوميز، بعد استبعاده من لقاء إنتر ميلان الماضي.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي، بعدما نفذ ركلة ركنية بصورة متقنة، تابعها المهاجم الفرنسي برأسية قوية في شباك الضيوف.