المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

رد بابتسامة.. ماذا فعل صلاح مع الصحفيين بعد لقاء برايتون؟ (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:10 م 13/12/2025 تعديل في 09:01 م
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح نجم ليفربول

جذب النجم المصري محمد صلاح الأنظار، عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول مع برايتون، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض إجراء مقابلة عقب تصريحاته النارية في الأسبوع الماضي.

وكان صلاح قد شن هجومًا قويًا على أحد مسؤولي الريدز، بالإضافة لمدربه الهولندي أرني سلوت، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث جولات على التوالي في البريميرليج، ضد: وست هام يونايتد، سندرلاند ثم ليدز يونايتد.

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد انتصار ليفربول على برايتون

وخرج صلاح مبتسمًا، عقب مباراة ليفربول وبرايتون، التي حسمها الريدز، ليرفض إجراء مقابلات مع الصحفيين ضاحكًا.

وقال صلاح أثناء مروره في المنطقة المختلطة، الخاصة باللقاءات الصحفية: "أسبوعان متتاليان، لا، لا، لا".

وشارك محمد صلاح كبديل، في أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرايتون، عقب إصابة زميله جو جوميز، بعد استبعاده من لقاء إنتر ميلان الماضي.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي، بعدما نفذ ركلة ركنية بصورة متقنة، تابعها المهاجم الفرنسي برأسية قوية في شباك الضيوف.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح تصريحات صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg