تقييم صلاح من الصحف الإنجليزية بعد مشاركته في لقاء ليفربول وبرايتون

محمد همام

كتب - محمد همام

08:11 م 13/12/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

شارك الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على حساب برايتون، حيث حقق "الريدز" فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "أنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ16.

وخاض الدولي المصري المباراة بديلاً بعد إصابة جو جوميز، ليلعب "مو" بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد إنتر في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء غياب صلاح بعد قرار المدرب آرني سلوت الذي قرر إبعاد النجم المصري الدولي بسبب تصريحاته التي انتقد فيها المدرب والإدارة عقب لقاء ليدز يونايتد.

ويستعرض "يلا كورة" تقييم الصحف الإنجليزية بعد مشاركة صلاح في لقاء برايتون:

givemesport

حصل محمد صلاح على تقييم (8.5) من (10) بعد مشاركته بديلاً على حساب جو جوميز الذي تعرض للإصابة.

ديلي إكسبريس

حصل محمد صلاح على تقييم يقدر بـ(8 درجات)، حيث استطاع الدولي المصري أن يصنع هدف ليفربول الثاني وكاد أن يسجل في مرمى فريق برايتون.

ليفربول إيكو

حصل "مو" على تقييم من جانب الصحيفة المتخصصة في تناول أخبار ليفربول، على تقييم يقدر بـ(8 درجات).

ديلي ستار

حصل محمد صلاح على تقييم يقدر بـ(8 درجات) بعد الدور الذي قام به في الناحية الهجومية، حيث صنع هدفًا لصالح المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي.

بي بي سي

نال محمد صلاح (7 درجات) من جانب شبكة بي بي سي، بينما نال هوجو إيكتيكي رجل المباراة بفضل هدفيه.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون

التعليقات

