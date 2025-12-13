رفض المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، كشف أي تفاصيل بشأن عودة اللاعب المصري محمد صلاح إلى المشاركة في المباريات، موضحًا أيضًا أنه لم يتفاجأ بالأداء الذي ظهر به صاحب الـ33 عامًا أمام برايتون.

وصنع صلاح هدفًا في فوز ليفربول (2-0) على برايتون في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح بدأ مباراة ليفربول على مقاعد البدلاء للمرة الـ4 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي، قبل أن يمنحه سلوت فرصة المشاركة عند حدود الدقيقة 26، إثر إصابة جو جوميز.

تصريحات سلوت عن صلاح

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "كان تهديدًا مستمرًا.. أعتقد أن صلاح كاد يصنع هدفًا لماك أليستر من لمسته الأولى".

وواصل: "كان دائمًا مشاركًا في الفرص التي خلقناها، وكان من الممتع رؤيته، ولكن لم أتفاجأ بما قدمه لأنه فعل ذلك مرات عديدة مع ليفربول".

وأكمل: "كان من السهل إدراج صلاح في قائمة ليفربول أمام برايتون".

واستفاض ردًا على سؤال المحادثات التي جرت مع صلاح: "قلت مرات عديدة من قبل إن ما يحدث مع صلاح سيبقى بيننا فقط.. عاد إلى القائمة مجددًا، وكان التبديل الأول عندما احتجت إليه، وصنع هدفًا من ركلة ركنية، وهذا رائع بالنسبة لنا لأننا كثيرًا ما كنا على الجانب الخطأ في معركة الركلات الثابتة هذا الموسم".

قبل أن يختتم بشأن مستقبله: "صلاح سينضم حاليًا لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وهذا يعني أننا سنفتقد لاعبًا آخر".

يشار إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب يساهم بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بـ277 مساهمة تهديفية، محطمًا رقم واين روني القياسي مع مانشستر يونايتد.