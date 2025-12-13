المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

0 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 2
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سلوت عن عودة صلاح: ما يحدث بيننا سيبقى بيننا فقط.. ولم أتفاجأ بما قدمه مع ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:12 م 13/12/2025
سلوت

سلوت وصلاح من مباراة ليفربول وبرايتون

رفض المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، كشف أي تفاصيل بشأن عودة اللاعب المصري محمد صلاح إلى المشاركة في المباريات، موضحًا أيضًا أنه لم يتفاجأ بالأداء الذي ظهر به صاحب الـ33 عامًا أمام برايتون.

وصنع صلاح هدفًا في فوز ليفربول (2-0) على برايتون في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح بدأ مباراة ليفربول على مقاعد البدلاء للمرة الـ4 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي، قبل أن يمنحه سلوت فرصة المشاركة عند حدود الدقيقة 26، إثر إصابة جو جوميز.

تصريحات سلوت عن صلاح

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "كان تهديدًا مستمرًا.. أعتقد أن صلاح كاد يصنع هدفًا لماك أليستر من لمسته الأولى".

وواصل: "كان دائمًا مشاركًا في الفرص التي خلقناها، وكان من الممتع رؤيته، ولكن لم أتفاجأ بما قدمه لأنه فعل ذلك مرات عديدة مع ليفربول".

وأكمل: "كان من السهل إدراج صلاح في قائمة ليفربول أمام برايتون".

واستفاض ردًا على سؤال المحادثات التي جرت مع صلاح: "قلت مرات عديدة من قبل إن ما يحدث مع صلاح سيبقى بيننا فقط.. عاد إلى القائمة مجددًا، وكان التبديل الأول عندما احتجت إليه، وصنع هدفًا من ركلة ركنية، وهذا رائع بالنسبة لنا لأننا كثيرًا ما كنا على الجانب الخطأ في معركة الركلات الثابتة هذا الموسم".

قبل أن يختتم بشأن مستقبله: "صلاح سينضم حاليًا لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وهذا يعني أننا سنفتقد لاعبًا آخر".

يشار إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب يساهم بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بـ277 مساهمة تهديفية، محطمًا رقم واين روني القياسي مع مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح آرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فلامنجو

فلامنجو

2 0
بيراميدز

بيراميدز

82

مشادة واحتكاكات بين لاعبي فلامنجو ولاعبي بيراميدز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg