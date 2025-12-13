مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول في صفقة إفريقية

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، عن تفوق نادي مانشستر سيتي في الفوز بصفقة الجناح الغاني أنطوان سيمينيو لاعب فريق بورنموث، والذي يُعد هدفًا لكبار الدوري الإنجليزي.

البالغ من العمر 25 عامًا نال اهتمامات أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير من أجل ضمه في يناير المقبل، حيث يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، وإذا انتظر اللاعب حتى الصيف، سينخفض الشرط الجزائي إلى 60 مليون إسترليني.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، أن نادي مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع جناح بورنموث أنطوان سيمينيو، متفوقًا على ليفربول.

وأشار الموقع العالمي إلى أن هذه الصفقة لا تمثل أي عائق بالنسبة لإدارة مانشستر سيتي سواء من ناحية الشرط الجزائي أو الشروط الشخصية في عقد اللاعب.

وكان سيمينيو ضمن اهتمامات أندية الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي قبل أن تتجدد الرغبة لدى كبار بريميرليج للحصول على اللاعب، الذي يقدم مستويات لافتة على الصعيد الهجومي.

وخاض الجناح الدولي الغاني 15 مباراة مع بورنموث خلال هذا الموسم، استطاع أن يساهم في تسعة أهداف من خلال تسجيله ستة أهداف بجانب صناعة ثلاثة أهداف.