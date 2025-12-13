المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول في صفقة إفريقية

محمد همام

كتب - محمد همام

08:46 م 13/12/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، عن تفوق نادي مانشستر سيتي في الفوز بصفقة الجناح الغاني أنطوان سيمينيو لاعب فريق بورنموث، والذي يُعد هدفًا لكبار الدوري الإنجليزي.

البالغ من العمر 25 عامًا نال اهتمامات أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير من أجل ضمه في يناير المقبل، حيث يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، وإذا انتظر اللاعب حتى الصيف، سينخفض الشرط الجزائي إلى 60 مليون إسترليني.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، أن نادي مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع جناح بورنموث أنطوان سيمينيو، متفوقًا على ليفربول.

وأشار الموقع العالمي إلى أن هذه الصفقة لا تمثل أي عائق بالنسبة لإدارة مانشستر سيتي سواء من ناحية الشرط الجزائي أو الشروط الشخصية في عقد اللاعب.

وكان سيمينيو ضمن اهتمامات أندية الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي قبل أن تتجدد الرغبة لدى كبار بريميرليج للحصول على اللاعب، الذي يقدم مستويات لافتة على الصعيد الهجومي.

وخاض الجناح الدولي الغاني 15 مباراة مع بورنموث خلال هذا الموسم، استطاع أن يساهم في تسعة أهداف من خلال تسجيله ستة أهداف بجانب صناعة ثلاثة أهداف.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي سيمينيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg