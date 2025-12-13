المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل أرسنال.. 5 تغييرات.. وساكا يعود أمام وولفرهامبتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:55 م 13/12/2025
أرسنال

أرسنال

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به مباراة وولفرهامبتون ووندرز.

ويلتقي أرسنال بوولفرهامبتون على ملعب الإمارات، في مباراة تقام بينهما هذا المساء ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل أرسنال ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، يوريان تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، إيبيريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وولفرهامبتون: كيبا، لويس سكيلي، نورجارد، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد، إيثان نوانيري، لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، جابرييل جيسوس.

وأجرى مدرب أرسنال 5 تغييرات على التشكيل، مقارنة بمباراة الفوز (3-0) على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك ساليبا ورايس وتيمبر وإيزي وساكا أمام وولفز.

ويعود الثلاثي ساليبا ورايس وتيمبر إلى تشكيل أرسنال بعد تعافيهم من الإصابات.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة، فيما يملك وولفرهامبتون نقطتين فقط بعد أن تعادل مرتين وخسر في جميع مبارياته الأخرى، دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن.

أرسنال الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
