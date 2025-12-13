حدد نادي لايبزيج شرطه المالي من أجل بيع الجناح الإيفواري الدولي يان ديوماندي، الذي يقدم عروضًا جيدة مما نال اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية، اليوم السبت، فإن أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي تراقب الدولي الإيفواري صاحب الـ19 عامًا، والذي يخوض موسمه الأول مع لايبزيج.

وأضافت الشبكة العالمية، أن إدارة نادي لايبزيج حددت الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع اللاعب الإيفواري، إلا أن النادي الألماني لم يتلقَ أي عروض رسمية من جانب الأندية الإنجليزية.

وكان يان ديوماندي قد انتقل إلى لايبزيج قادمًا من ليجانيس الإسباني في الصيف الماضي في صفقة مالية قدرت بـ20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وخاض الجناح الإيفواري الدولي 16 مباراة خلال هذا الموسم سواء في بطولتي الدوري أو كأس ألمانيا، ليسجل سبعة أهداف ويصنع أربعة أهداف.