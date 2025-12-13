المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترقب كبار بريميرليج.. لايبزيج يحدد شرطًا ضخمًا لبيع جوهرته

محمد همام

كتب - محمد همام

09:00 م 13/12/2025
احتفال يان ديوماندي لاعب لايبزيج

فريق لايبزيج - صورة أرشيفية

حدد نادي لايبزيج شرطه المالي من أجل بيع الجناح الإيفواري الدولي يان ديوماندي، الذي يقدم عروضًا جيدة مما نال اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية، اليوم السبت، فإن أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي تراقب الدولي الإيفواري صاحب الـ19 عامًا، والذي يخوض موسمه الأول مع لايبزيج.

وأضافت الشبكة العالمية، أن إدارة نادي لايبزيج حددت الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع اللاعب الإيفواري، إلا أن النادي الألماني لم يتلقَ أي عروض رسمية من جانب الأندية الإنجليزية.

وكان يان ديوماندي قد انتقل إلى لايبزيج قادمًا من ليجانيس الإسباني في الصيف الماضي في صفقة مالية قدرت بـ20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وخاض الجناح الإيفواري الدولي 16 مباراة خلال هذا الموسم سواء في بطولتي الدوري أو كأس ألمانيا، ليسجل سبعة أهداف ويصنع أربعة أهداف.

