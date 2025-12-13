سلوت: الأمور بيني وبين صلاح قد هدأت

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي عودة الهدوء للعلاقة بينه وبين محمد صلاح، نجم الفريق، وذلك بعد مشاركته في مباراة برايتون.

وشارك محمد صلاح كبديل في فوز ليفربول أمام برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرني سلوت في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "صلاح كان يشكل تهديدًا لنا باستمرار في مباراة اليوم، وكان حاضرًا دائمًا في كل فرصة نخلقها".

وأضاف المدرب الهولندي: "أول كرة لمسها كادت أن تكون تمريرة حاسمة لماك أليستر، ثم صنع هدفًا من ركلة ركنية، وكاد أن يسجل بنفسه.. كان من الجيد رؤيته في الملعب يشكل تهديدًا.. أمرٌ مُرضٍ حقًا".

وتابع: "بالنسبة لي، الموقف الذي تحدثت إليه فيه بالأمس، ووجوده على مقاعد البدلاء ونزوله كأول بديل في مباراة اليوم، يعني أن الأمور قد هدأت".

وأتم أرني سلوت تصريحاته قائلًا: "لكن إذا أراد الآخرون الاستمرار في الحديث عن الأمر، أو كانت هناك أسباب أخرى تدفع الناس للحديث عنه، فلا بأس.. حديثنا بالأمس وما فعلناه اليوم يتحدث عن نفسه".