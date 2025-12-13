وصف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، اليومين الماضيين بأنه "الأسوأ" خلال فترة توليه تدريب الفريق، منتقداً ما وصفه بنقص الدعم الذي تلقاه هو والفريق من النادي.

رفض ماريسكا، البالغ من العمر 45 عامًا، الإفصاح عن الشخص الذي لم يكن راضياً عنه، مما أثار تكهنات حول وجود خلاف محتمل بينه وبين إدارة النادي.

فوز تشيلسي على إيفرتون وعودة بالمر

جاءت تصريحات ماريسكا بعد فوز تشيلسي على إيفرتون 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج، حيث سجل كول بالمر هدفه الأول منذ سبتمبر، فيما صنع مالو جوستو هدف الفريق الثاني.

وأوضح ماريسكا أنه منذ انضمامه إلى النادي، كانت الـ48 ساعة الأخيرة "أسوأ 48 ساعة" بسبب نقص الدعم، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أي إخفاقات، بما في ذلك الهزيمة أمام ليدز.

وقال:"لقد كان خطئي فيما يتعلق بتشكيلة الفريق وخطة اللعب، لم يكن الأمر متعلقاً باللاعبين، أحاول إقناع اللاعبين بأن هذه هي كرة القدم ويجب أن يكونوا مستعدين".

وأشار ماريسكا إلى أن الفريق يحاول التحسن باستمرار على الرغم من الضغوط والتحديات منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.

جدول مزدحم وضغوط متزايدة

لعب تشيلسي خمس مباريات خلال 12 يومًا، وكان فوز أمس أمام إيفرتون هو الفوز الوحيد في هذه الفترة.

وعودة بالمر إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابته في الفخذ أعطت الفريق دفعة معنوية قبل خوض المباريات القادمة.

وقال ماريسكا عن الجماهير: "أنا أحب الجماهير ونحن سعداء جدًا بهم، ولكن بشكل عام، كان الدعم الداخلي محدودًا في هذه الأيام الصعبة".