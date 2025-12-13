المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ماريسكا: الـ48 ساعة الماضية كانت الأصعب في مسيرتي مع تشيلسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:47 م 13/12/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا

وصف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، اليومين الماضيين بأنه "الأسوأ" خلال فترة توليه تدريب الفريق، منتقداً ما وصفه بنقص الدعم الذي تلقاه هو والفريق من النادي.

رفض ماريسكا، البالغ من العمر 45 عامًا، الإفصاح عن الشخص الذي لم يكن راضياً عنه، مما أثار تكهنات حول وجود خلاف محتمل بينه وبين إدارة النادي.

فوز تشيلسي على إيفرتون وعودة بالمر

جاءت تصريحات ماريسكا بعد فوز تشيلسي على إيفرتون 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج، حيث سجل كول بالمر هدفه الأول منذ سبتمبر، فيما صنع مالو جوستو هدف الفريق الثاني.

وأوضح ماريسكا أنه منذ انضمامه إلى النادي، كانت الـ48 ساعة الأخيرة "أسوأ 48 ساعة" بسبب نقص الدعم، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أي إخفاقات، بما في ذلك الهزيمة أمام ليدز.

وقال:"لقد كان خطئي فيما يتعلق بتشكيلة الفريق وخطة اللعب، لم يكن الأمر متعلقاً باللاعبين، أحاول إقناع اللاعبين بأن هذه هي كرة القدم ويجب أن يكونوا مستعدين".

وأشار ماريسكا إلى أن الفريق يحاول التحسن باستمرار على الرغم من الضغوط والتحديات منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.

جدول مزدحم وضغوط متزايدة

لعب تشيلسي خمس مباريات خلال 12 يومًا، وكان فوز أمس أمام إيفرتون هو الفوز الوحيد في هذه الفترة.

وعودة بالمر إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابته في الفخذ أعطت الفريق دفعة معنوية قبل خوض المباريات القادمة.

وقال ماريسكا عن الجماهير: "أنا أحب الجماهير ونحن سعداء جدًا بهم، ولكن بشكل عام، كان الدعم الداخلي محدودًا في هذه الأيام الصعبة".

الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا كول بالمر تشيلسي ضد إيفرتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg