كلام فى الكورة
على أنغام أغنيته المعتادة.. صلاح ينشر وداعية جماهير ليفربول له قبل أمم أفريقيا (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:05 م 13/12/2025
محمد صلاح يودع جماهير ليفربول قبل أمم أفريقيا

محمد صلاح يودع جماهير ليفربول قبل أمم أفريقيا

حرص النجم المصري محمد صلاح، على نشر لقطاته الوداعية مع جماهير ليفربول، على أرضية ملعب أنفيلد، عقب مواجهة برايتون، مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوجه صلاح لتحية جماهير الريدز، التي حرصت على الهتاف باسمه، أثناء الاحتفال بالانتصار على حساب برايتون بثنائية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 16 من البريميرليج.

وظهر صلاح مبتسمًا، وهو يصفق لجماهير الريدز، أثناء أغتيه الخاصة التي اشتهر بها مشجعو الريدز في السنوات الأخيرة، وهم يصفوه بالملك المصري، بعد إنجازاته التاريخية مع الفريق الإنجليزي.

ونشر صلاح الفيديو الخاص بالدوري الإنجليزي، أثناء هتاف الجماهير له عقب نهاية المباراة، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس.

وعاد النجم المصري المخضرم للمشاركة مع ليفربول، في مواجهة برايتون، وصنع الهدف الثاني لزميله هوجو إكيتيكي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 2-0.

وكان المدرب الهولندي آرني سلوت، قد استبعد جناح منتخب مصر الأول، من قائمة ليفربول في المباراة الماضية، ضد إنتر ميلان الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح أمم أفريقيا جماهير ليفربول

