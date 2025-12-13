المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بقيادة هاري ويلسون.. فولهام ينتزع فوزًا صعبًا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

د ب أ

كتب - د ب أ

10:26 م 13/12/2025
هاري ويلسون نجم فولهام

هاري ويلسون نجم فولهام

انتزع فولهام فوزًا بشق الأنفس خارج أرضه بالتغلب على بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم فولهام بهدف مبكر سجله إيميل سميث رو من صناعة هاري ويلسون، بعد مرور تسع دقائق، وتعادل بيرنلي سريعًا بهدف شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 21.

واستعاد الضيوف تفوقهم عن طريق كالفين باسي في الدقيقة 31، من صناعة هاري ويلسون، قبل أن يعود الأخير ليسجل هدف تأمين الفوز في الدقيقة 58.

وقلص بيرنلي الفارق بهدف ثان سجله أوليفر سون في الدقيقة 86، لكنه لم يكن كافيًا لأصحاب الأرض للخروج بنتيجة إيجابية.

تجاوز فولهام بهذا الفوز كبوة الخسارة في مباراتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بعد انتصاره السادس في الدوري.

أما بيرنلي يقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط بتلقيه الخسارة الثانية عشرة هذا الموسم.

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام بيرنلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

80

محاولة لأرسنال بعد تسديدة قوية من أوديجارد خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg