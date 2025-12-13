انتزع فولهام فوزًا بشق الأنفس خارج أرضه بالتغلب على بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم فولهام بهدف مبكر سجله إيميل سميث رو من صناعة هاري ويلسون، بعد مرور تسع دقائق، وتعادل بيرنلي سريعًا بهدف شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 21.

واستعاد الضيوف تفوقهم عن طريق كالفين باسي في الدقيقة 31، من صناعة هاري ويلسون، قبل أن يعود الأخير ليسجل هدف تأمين الفوز في الدقيقة 58.

وقلص بيرنلي الفارق بهدف ثان سجله أوليفر سون في الدقيقة 86، لكنه لم يكن كافيًا لأصحاب الأرض للخروج بنتيجة إيجابية.

تجاوز فولهام بهذا الفوز كبوة الخسارة في مباراتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بعد انتصاره السادس في الدوري.

أما بيرنلي يقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط بتلقيه الخسارة الثانية عشرة هذا الموسم.