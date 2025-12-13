المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"سأتحمل المسؤولية".. كييزا يوجه رسالة داعمة إلى صلاح

محمد همام

كتب - محمد همام

10:29 م 13/12/2025
محمد صلاح وكييزا

كييزا لاعب فريق ليفربول

وجه فيديريكو كييزا، لاعب فريق ليفربول، رسالة داعمة لزميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح عقب فوز "الريدز" على برايتون بهدفين دون رد.

وكان "الريدز" قد استعاد الانتصارات محليًا عقب الفوز على برايتون في لقاء أقيم على ملعب "أنفيلد" ضمن الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كييزا في تصريح للصحفيين عقب المباراة: "كنت أريد أن يسجل محمد صلاح الهدف، ربما لم تكن التمريرة جيدة بما فيه الكفاية، لذا سأتحمل المسؤولية".

وكان كييزا قد مرر كرة إلى صلاح إلا أن الأخير أهدر فرصة التسجيل، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم "الريدز" بهدفين دون رد.

وشارك محمد صلاح بديلاً في لقاء برايتون بدلاً من المصاب جو جوميز، حيث صنع "مو" الهدف الثاني والذي جاء برأسية هوجو إيكتيكي.

وكان صلاح قد غاب عن لقاء ليفربول وإنتر في دوري أبطال أوروبا بقرار من آرني سلوت عقب تصريحات "مو" الأخيرة التي هاجم فيها المدرب والإدارة معًا.

وتواجد صلاح على مقاعد البدلاء في آخر أربع مباريات من الدوري الإنجليزي أمام كلاً من: وست هام يونايتد، سندرلاند، ليدز يونايتد، وبرايتون.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول كييزا

