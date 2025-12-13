قدم نادي ليفربول تحديثات جديدة حول الإصابات والإيقافات في صفوف الفريق، مؤكدًا أن محمد صلاح سيغادر للانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وشارك صلاح بديلًا في الدقيقة 25 وصنع هدفا خلال فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 2-0 ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يكشف موقف بعض لاعبيه

واتارو إندو

يغيب لاعب خط الوسط عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل منذ مشاركته في مباراة التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد في 6 ديسمبر.

وقال آرني سلوت إن غياب إندو سيستمر لعدة أسابيع.

جيريمي فريمبونج

أُجبر فريمبونج على الخروج من الملعب خلال المراحل الأولى من فوز فريقه على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.

وأفاد سلوت أن جيريمي فريمبونج سيتدرب معنا الأسبوع المقبل.

كودي جاكبو

جاكبو حاليًا خارج الملعب بسبب مشكلة عضلية، وكما هو الحال مع إندو، وسيغيب لأسابيع.

جو جوميز

غاد جوميز مصابا في مباراة ليفربول ضد برايتون، اليوم السبت، بسبب إصابة عضلية.

وقال سلوت: "لا أتوقع أن يكون جوميز ضمن تشكيلة الفريق الأسبوع المقبل (ضد توتنهام هوتسبير). لكن في بعض الأحيان تحدث مفاجآت سارة".

جيوفاني ليوني

يغيب المدافع لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية مباراته الأولى ضد ساوثامبتون في كأس كاراباو.

دومينيك سوبوسلاي

تم استبدال سوبوسلاي في المراحل الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريق ليفربول على برايتون بسبب إصابة في الكاحل.

وقال سلوت، اليوم السبت: "لم يكن الوضع جيدا عندما رأيته، لكن لديه عقلية لا تصدق، لذا دعونا نأمل أن يكون بحالة جيدة".

محمد صلاح

بعد مشاركته كبديل أمام برايتون اليوم، سيغادر صلاح لتمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية.

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ستكون ضد زيمبابوي (22 ديسمبر)، وجنوب إفريقيا (26 ديسمبر)، وأنجولا (29 ديسمبر).

عودة كونور برادلي من الإيقاف

سيعود برادلي للمشاركة مع ليفربول ضد توتنهام في الأسبوع المقبل بعد غيابه عن لقاء برايتون.

وكان كونور برادلي تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة أمام برايتون بعد حصوله على الإنذار الخامس له هذا الموسم في مباراة التعادل مع ليدز.

وبذلك سيصبح متاحا مرة أخرى لرحلة توتنهام في 20 ديسمبر.