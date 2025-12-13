المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

مانشستر يونايتد يخطط لصفقة من أتلتيكو مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:14 م 13/12/2025
ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

يخطط نادي مانشستر يونايتد لإبرام صفقة من الدوري الإسباني وتحديدًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد، حيث وضعت الإدارة عينها على اللاعب كونور جالاجر في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال الصحفي بن جاكوبس المتخصص في أخبار الانتقالات عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إن نادي مانشستر يونايتد يدرس إمكانية التعاقد مع جالاجر في يناير.

وأضاف أن هذه الصفقة لن تمثل خطرًا على نادي مانشستر يونايتد نظرًا لطلب التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند شراء نهائي.

جالاجر صاحب الـ25 عامًا يمتلك سجلاً في الدوري الإنجليزي سواء عندما لعب في صفوف تشيلسي أو كريستال بالاس قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل 42 مليون يورو في صيف 2024.

وخاض الدولي الإنجليزي 22 مباراة مع أتلتيكو مدريد حيث سجل هدفين دون صناعة أي هدف في الموسم الجاري 2025-2026.

ويعتبر مركز الوسط أولوية عند المدرب روين أموريم والذي أبدى رغبته في تدعيم هذا المركز منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد جالاجر

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

80

محاولة لأرسنال بعد تسديدة قوية من أوديجارد خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
