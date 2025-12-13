مانشستر يونايتد يخطط لصفقة من أتلتيكو مدريد

يخطط نادي مانشستر يونايتد لإبرام صفقة من الدوري الإسباني وتحديدًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد، حيث وضعت الإدارة عينها على اللاعب كونور جالاجر في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال الصحفي بن جاكوبس المتخصص في أخبار الانتقالات عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إن نادي مانشستر يونايتد يدرس إمكانية التعاقد مع جالاجر في يناير.

وأضاف أن هذه الصفقة لن تمثل خطرًا على نادي مانشستر يونايتد نظرًا لطلب التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند شراء نهائي.

جالاجر صاحب الـ25 عامًا يمتلك سجلاً في الدوري الإنجليزي سواء عندما لعب في صفوف تشيلسي أو كريستال بالاس قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل 42 مليون يورو في صيف 2024.

وخاض الدولي الإنجليزي 22 مباراة مع أتلتيكو مدريد حيث سجل هدفين دون صناعة أي هدف في الموسم الجاري 2025-2026.

ويعتبر مركز الوسط أولوية عند المدرب روين أموريم والذي أبدى رغبته في تدعيم هذا المركز منذ الانتقالات الصيفية الماضية.