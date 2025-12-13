المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيكيتيكي يعادل ويلبيك وماتيتا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:34 م 13/12/2025
احتفال هوجو إيكيتيكي نجم ليفربول

احتفال هوجو إيكيتيكي نجم ليفربول

شهدت منافسات مباريات اليوم السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تألق المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، نجم فريق ليفربول، ليدخل سباق صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.

وسجل إيكيتيكي ثنائية في شباك برايتون، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح إيكيتيكي في معادلة رقم الثنائي داني ويلبيك مهاجم برايتون وجان فيليب ماتيتا نجم كريستال بالاس، برصيد 7 أهداف لكلا منهما، ليصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين.

ويواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، تربعه على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 هدفًا، بينما يحتل إيجور تياجو مهاجم برينتفورد الوصافة برصيد 11 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يحلق في الصدارة

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- هالاند: 15 هدفًا

2- إيجور تياجو: 11 هدفًا

3- هوجو إيكيتيكي: 7 أهداف

4- داني ويلبيك: 7 أهداف

5- جان فيليب ماتيتا: 7 أهداف

لمطالعة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملَا اضغط هنا

مباراة ليفربول القادمة
ماتيتا إيكيتيكي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

