أحبط نادي أرسنال المفاجأة التي كان وولفرهامبتون يسعى إلى تحقيقها هذا المساء في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وفرض وولفز التعادل على أرسنال حتى الدقيقة 70 التي شهدت هدفًا افتتاحيًا لفريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا من نيران صديقة، قبل أن يتعادل الضيف في الدقيقة 90، لكن النيران الصديقة أحرقت شباكه مجددًا في الوقت بدل الضائع.

وابتعد أرسنال بصدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد بلوغه النقطة 36، بينما واصل وولفرهامبتون فشله في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، مكتفيًا بالحصول على نقطتين فقط.

أرسنال ينجو من فخ وولفرهامبتون

أظهر أرسنال سيطرة واضحة على وولفرهامبتون منذ الدقيقة الأولى، لكنه تأخر في تشكيل خطورة على المرمى حتى الدقيقة 8 التي شهدت رأسية لتيمبر، مرت أعلى العارضة.

وتصدى حارس وولفرهامبتون لرأسية جديدة من ديكلان رايس في الدقيقة 17.

وحاول وولفرهامبتون مباغتة أرسنال بتسديدة من الكوري الجنوبي هوانج تشان الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، أنقذها رايا في الدقيقة 28.

وغادر بن وايت مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون مصابًا عند حدود الدقيقة 29، ليشارك لويس سكيلي بدلًا منه.

ومرت رأسية مارتنيلي بعيدًا عن مرمى وولفز في الدقيقة 37.

واستمرت أفضلية أرسنال حتى نهاية الشوط الأول الذي حقق خلاله وولفرهامبتون ما يريد، بالتعادل بين الطرفين دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق مارتنيلي ليراوغ دوهيرتي قبل أن يقتحم منطقة الجزاء، مسددًا كرة مقوسة مرت بجانب قائم وولفرهامبتون الأيسر في الدقيقة 55.

وطالب أرسنال بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب هوانج تشان بالدقيقة 60، بعد تدخل عنيف على قدم لويس سكيلي، لكن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

وأرسل ساكا عرضية حولها جيوكيريس برأسه بعيدًا بعض الشيء عن قائم وولفرهامبتون الأيمن.

ونجح حارس وولفرهامبتون في إيقاف رايس مرتين في دقيقتين، بعد أن أبعد ركلة حرة في الدقيقة 66 ثم تصدى لتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70، سجل أرسنال هدفًا بعد خطأ من سام جونستون، إذ ارتطمت كرة ساكا من ركلة ركنية مباشرة في القائم الأيمن ثم اصطدمت في رأس الحارس قبل أن تستقر في شباك وولفرهامبتون.

وأهدر جيوكيريس فرصة القضاء على آمال وولفرهامبتون، بتسديدة ضعيفة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 75.

وكاد البديل البلجيكي لياندرو تروسارد يسجل هدفًا ثانيًا لصالح أرسنال في الدقيقة 83، لكن تسديدته القوية مرت بعيدًا عن مرمى وولفرهامبتون بقليل، ليبقى الوضع على ما هو عليه.

وخرج وولفرهامبتون من مناطقه الدفاعية في الدقائق الأخيرة، ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 بعد أن حول أروكودار الكرة برأسه، حيث اكتفى رايا بمشاهدتها تسكن شباك أرسنال.

وبينما اعتقد وولفرهامبتون أنه حصل على نقطة ثمينة، أحرز أرسنال هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90+4 مرة أخرى من نيران صديقة، بعد أن سجل موسكيرا بالخطأ في مرمى فريقه، حيث فشل في إبعاد عرضية ساكا.