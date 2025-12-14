المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصدارة في أمان.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على وولفرهامبتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:08 ص 14/12/2025
أرسنال

من مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون

تأكد بقاء نادي أرسنال على صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا الأسبوع.

وحقق أرسنال الفوز الصعب على حساب ضيفه وولفرهامبتون، في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

استطاع أرسنال أن يحصد النقاط كاملة أمام وولفرهامبتون، بعد تفوقه (2-1).

وظل أرسنال متقدمًا حتى سجل وولفرهامبتون هدفًا في الدقيقة 90، لكن صاحب الأرض لم يستسلم، ليتمكن من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، تمكن تشيلسي وليفربول من تحقيق الفوز على أرضهما أمام كل من إيفرتون وبرايتون على الترتيب، بالنتيجة ذاتها (2-0).

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ومن المؤكد أن يبقى أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، أيًا كانت نتيجة مباراتي مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، وأستون فيلا ضد وست هام يونايتد.

أرسنال الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

