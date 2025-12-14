تأكد بقاء نادي أرسنال على صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا الأسبوع.

وحقق أرسنال الفوز الصعب على حساب ضيفه وولفرهامبتون، في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

استطاع أرسنال أن يحصد النقاط كاملة أمام وولفرهامبتون، بعد تفوقه (2-1).

وظل أرسنال متقدمًا حتى سجل وولفرهامبتون هدفًا في الدقيقة 90، لكن صاحب الأرض لم يستسلم، ليتمكن من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، تمكن تشيلسي وليفربول من تحقيق الفوز على أرضهما أمام كل من إيفرتون وبرايتون على الترتيب، بالنتيجة ذاتها (2-0).

ومن المؤكد أن يبقى أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، أيًا كانت نتيجة مباراتي مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، وأستون فيلا ضد وست هام يونايتد.