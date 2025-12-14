المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرقام تاريخية.. ماذا قدم ساكا أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:36 ص 14/12/2025
ساكا

بوكايو ساكا

قدم النجم الإنجليزي بوكايو ساكا مباراة استثنائية بكل المقاييس أمام فريق وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

وأكد اللاعب أنه لديه دور حاسم كأحد أبرز لاعبي آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من خلال أرقامه.

أرقام إيجابية لـ ساكا في مباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

وحقق ساكا رقمًا تاريخيًا بعدما دخل في 10 ثنائيات خلال اللقاء ونجح في الفوز بها جميعًا، ليصبح أول لاعب من آرسنال يحقق نسبة نجاح كاملة في أكثر من 10 ثنائيات، خلال مباراة واحدة في آخر 10 مواسم بالبريميرليج.

ولم يتوقف تألق ساكا عند هذا الحد، إذ تصدر العديد من الإحصائيات خلال المباراة، حيث سجل:

- 6 لمسات داخل منطقة الجزاء.

- 4 فرص محققة صنعها.

- 3 مراوغات ناجحة.

- التسبب في هدفي آرسنال خلال اللقاء.

وأثبت اللاعب مرة أخرى قيمته الكبيرة داخل منظومة المدفعجية، بفضل نشاطه الهجومي وتأثيره المباشر على النتيجة، ليخرج كأحد نجوم المباراة دون منازع، في مواجهة أكدت جاهزيته البدنية والفنية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لا يزال لم يخض مباراته في الجولة الـ 16.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي فريق أرسنال مباراة أرسنال مباراة أرسنال ووولفرهامبتون

