الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
ساسولو

ساسولو

بعد الفوز على وولفرهامبتون.. تعرف على موعد مباراة أرسنال المقبلة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:46 ص 14/12/2025
أرسنال - ارسنال

فريق أرسنال

حقق فريق أرسنال فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الفريق في تلك المباراة بنتيجة 2-1، حيث كاد الفريق أن يخرج بالتعادل بشكل إيجابي، قبل أن يحرز خيسوس هدف الفوز بالنسبة للفريق في الدقائق الأخيرة.

وحصل الجانرز على 3 نقاط ثمينة للابتعاد قليلاً بصدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل رصيد الجانرز عند النقطة 36، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 31 نقطة.

ويأتي ذلك في ظل استعداد السماوي لخوض مباراة الجولة الـ 16 في البطولة أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، حيث ستكون تلك المباراة صعبة بالنسبة لبيب جوارديولا لكونها خارج ملعب الاتحاد.

موعد مباراة أرسنال المقبلة بعد الفوز على وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام إيفرتون، في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض لأرسنال بعدها مباراة أمام كريستال بالاس في كأس الكاراباو، قبل أن يعود للبريميرليج مجددًا لخوض مباراة أمام برايتون.

وسينهي الجانرز الشهر الجاري بمباراة قوية أمام أستون فيلا في الجولة الـ 19.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي فريق أرسنال مباراة أرسنال المقبلة

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

