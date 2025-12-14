حقق فريق أرسنال فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الفريق في تلك المباراة بنتيجة 2-1، حيث كاد الفريق أن يخرج بالتعادل بشكل إيجابي، قبل أن يحرز خيسوس هدف الفوز بالنسبة للفريق في الدقائق الأخيرة.

وحصل الجانرز على 3 نقاط ثمينة للابتعاد قليلاً بصدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل رصيد الجانرز عند النقطة 36، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 31 نقطة.

ويأتي ذلك في ظل استعداد السماوي لخوض مباراة الجولة الـ 16 في البطولة أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، حيث ستكون تلك المباراة صعبة بالنسبة لبيب جوارديولا لكونها خارج ملعب الاتحاد.

موعد مباراة أرسنال المقبلة بعد الفوز على وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام إيفرتون، في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض لأرسنال بعدها مباراة أمام كريستال بالاس في كأس الكاراباو، قبل أن يعود للبريميرليج مجددًا لخوض مباراة أمام برايتون.

وسينهي الجانرز الشهر الجاري بمباراة قوية أمام أستون فيلا في الجولة الـ 19.