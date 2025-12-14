كشفت تقارير صحفية، عن انفتاح مانشستر يونايتد، على بيع برونو فيرنانديز، قائد الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط فيرنانديز، بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي، لكن تمسك روبن أموريم باللاعب جعله يبقى في قلعة أولد ترافورد.

ووفقًا لشبكة "the Daily Briefing" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام برونو فيرنانديز.

وأفاد التقرير، أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 70 مليون إسترليني، مقابل رحيل فيرنانديز.

وذكرت الشبكة في تقريرها، أن مانشستر يونايتد يستهدف التدعيم بلاعبين وسط، بدلًا من برونو فيرنانديز.

وزعم التقرير، أن مانشستر يونايتد، يضع الثنائي إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، وكارلوس باليبا لاعب برايتون، لتدعيم مركز وسط الملعب.

ويُعد الدوري السعودي، وجهة محتملة لـ برونو فيرنانديز، حيث إن الهلال واتحاد جدة كانا يتنافسان على ضم اللاعب.

وخلال الموسم الجاري، شارك برونو فيرنانديز في 16 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد، حتى يونيو 2027.