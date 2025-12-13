المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أرتيتا: كنا سنُحبط إذا تعادلنا أمام وولفرهامبتون.. وعلينا أن نصحح أشياء كثيرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:04 ص 14/12/2025
أرتيتا

أرتيتا

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، أن فريقه استحق الفوز على وولفرهامبتون.

وفاز أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإمارات في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "في النهاية، كانت المباراة متقلبة للغاية، كلما طالت فترة التعادل السلبي، ازداد أملهم، واضطررنا إلى المخاطرة أكثر، في الشوط الأول، صنعنا العديد من الفرص، لكن دون فرص حقيقية للتسجيل."

وأضاف: "لقد ضغطنا، ووجدنا طريقنا لتسجيل الهدف بفضل التناغم بين جابرييل وبوكايو، في النهاية كنت سعيدًا، ولكن أيضًا، لم نسمح بأي فرصة داخل منطقة الجزاء، وفجأة في أول هجمة استقبلنا هدفًا."

وأتم: "لقد وجدنا حلاً بالفعل، إنه أمر إيجابي للغاية. كنا سنشعر بالإحباط الشديد، وهذا حقنا، هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها، ولكن هذا كل ما في الأمر، الفوز بالمباراة والمضي قدمًا."

وابتعد أرسنال بصدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد بلوغه النقطة 36، بينما واصل وولفرهامبتون فشله في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، مكتفيًا بالحصول على نقطتين فقط.

 

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال أرتيتا وولفرهامبتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg