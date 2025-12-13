أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، أن فريقه استحق الفوز على وولفرهامبتون.

وفاز أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإمارات في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "في النهاية، كانت المباراة متقلبة للغاية، كلما طالت فترة التعادل السلبي، ازداد أملهم، واضطررنا إلى المخاطرة أكثر، في الشوط الأول، صنعنا العديد من الفرص، لكن دون فرص حقيقية للتسجيل."

وأضاف: "لقد ضغطنا، ووجدنا طريقنا لتسجيل الهدف بفضل التناغم بين جابرييل وبوكايو، في النهاية كنت سعيدًا، ولكن أيضًا، لم نسمح بأي فرصة داخل منطقة الجزاء، وفجأة في أول هجمة استقبلنا هدفًا."

وأتم: "لقد وجدنا حلاً بالفعل، إنه أمر إيجابي للغاية. كنا سنشعر بالإحباط الشديد، وهذا حقنا، هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها، ولكن هذا كل ما في الأمر، الفوز بالمباراة والمضي قدمًا."

وابتعد أرسنال بصدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد بلوغه النقطة 36، بينما واصل وولفرهامبتون فشله في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، مكتفيًا بالحصول على نقطتين فقط.