المهمة الأخيرة لمرموش مع مانشستر سيتي قبل أمم أفريقيا.. جدول مباريات اليوم الأحد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:42 ص 14/12/2025
مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف الدوريات والبطولات العالمية، لعل أبرزها هي مواجهة عمر مرموش الأخيرة مع مانشستر سيتي قبل التوجه إلى منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، مع كريستال بالاس، في الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق ونبه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على جميع الأندية ترك لاعبيها الذين سيشاركون في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 15 ديسمبر الجاري للتوجه إلى منتخباتها التي ستخوض البطولة الأفريقية والتي ستنطلق يوم 21 ديسمبر وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

وبعيدا عن عمر مرموش ستقام 4 مباريات أخرى في الجولة 16 للدوري الإنجليزي.

ومن إنجلترا لإسبانيا، ستقام 4 مباريات في الجولة 16 التي شهدت نتائج مثيرة منذ بدايتها، إذ يلتقي ريال مدريد الذي يعاني من كم كبير من الغيابات بسبب الإصابات والإيقافات، مع ألافيس في العاشرة مساءً.

وفي إيطاليا أيضا ستنتظر الجماهير 5 مواجهات سيشارك فيها إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان.

وفي الدوري الألماني أيضًا، سيستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ماينز ضمن 3 مواجهات في الجولة 14.

مواعيد أبرز مواجهات الأحد

الدوري الإنجليزي

وست هام × أستون فيلا.. الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت HD4.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي.. الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت 1HD.

سندرلاند × نيوكاسل.. الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت بي إن سبورت 3HD.

نوتنجهام × توتنهام × الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت بي إن سبورت HD2.

برينتفورد × ليدز يونايتد.. السادسة والنصف مساءً.. بي إن سبورت HD1.

الدوري الإسباني

ألافيس × ريال مدريد.. العاشرة مساءً.. بي إن سبورت HD1.

الدوري الإيطالي

ميلان × ساسولو.. الواحدة والنصف ظهرًا.. منصة ستارز بلاي.

جنوى × إنتر ميلان.. السابعة مساءً.. منصة ستارز بلاي.

بولونيا × يوفنتوس.. العاشرة إلا ربع مساءً.. منصة ستارز بلاي.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ × ماينز.. السادسة والنصف مساءً.. MBC أكشن.

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
