يستعد مانشستر سيتي، لمواجهة كريستال بالاس، في مباراة قوية مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهريست، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن بيب جوارديولا، لن يجري تعديلًا على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس، عن الذي خاض به مباراة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - يوشكو جفارديول - روبن دياز - أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

ومن المتوقع أن يجلس المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في مباراة اليوم.

ومن المفترض أن هذه المباراة هي الأخيرة لـ مرموش مع مانشستر سيتي، قبل الانضمام إلى منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الخامس بـ 26 نقطة.