أكد بوكايو ساكا نجم أرسنال، أنهم كانوا محظوظون بالفوز أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإمارات بالأمس السبت في الجولة الـ16.

وقال ساكا في تصريحات عقب المباراة: "بصراحة، كان الأمر محبطًا في بعض الأحيان، لكن أفضل ما في الأمر هو التحلي بالصبر، وأحيانًا تحتاج إلى هذا القدر من الحظ".

وأضاف: "لقد خاطرنا، وفي النهاية حصدنا المكافأة."

وتابع: "المعنويات مرتفعة الآن، لدينا فترة راحة الآن حتى الأسبوع المقبل، لذلك يمكننا مراجعة الأداء في المباريات القليلة الماضية والاستعداد للعودة من جديد الأسبوع القادم".

وأتم: "نعم، ربما هذه المباريات تجعلنا نتصدر في شهر مايو، لكن يمكننا أن نكون سعداء الليلة لأننا غادرنا بثلاث نقاط على الرغم من الأداء وعلى الرغم من كيفية سير المباراة."

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم.