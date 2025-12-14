المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: أخبرت صلاح برغبتي ببقائه.. وأتمنى له التوفيق في كأس أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:23 م 14/12/2025
صلاح وفان دايك

فان دايك وصلاح

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول، أنه أخبر محمد صلاح زميله في الفريق، برغبته في البقاء ضمن صفوف الريدز، متمنياً له التوفيق في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعاد صلاح للمشاركة مع ليفربول في مباراة برايتون وتمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (2-0).

ويستعد محمد صلاح للانضمام إلى معسكر منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

تصريحات فان دايك

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "بالطبع أتحدث مع صلاح، أتحدث معه عن كل شيء، بالطبع أخبرته أنني أريده أن يبقى، أما الباقي فلن أخبركم به".

وأضاف: "أتمنى لصلاح كل التوفيق والعودة، ليس لي أي سيطرة على ذلك، إنه أحد القادة وأتمنى لو كان معنا لأنه قائد من القادة، لكن من الواضح أنه سيشارك في كأس الأمم الأفريقية، أتمنى له كل التوفيق، وسنبقى على تواصل خلال الأيام والأسابيع القادمة، كما هو الحال دائمًا. وبعد ذلك، لنرَ ما سيحدث".

وأكمل: "أعتقد أن سلوت تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية، هادئ بطريقته الخاصة، إنه موقف معقد للغاية، هناك الكثير من الضجيج والضغط من العالم الخارجي، وهذا أمر طبيعي ومبرر لأننا لم نكن على مستوى الموسم الماضي أو حتى قريبين منه، لكننا بشر وكل شخص يتفاعل بطريقة مختلفة".

واختتم المدافع الهولندي تصريحاته: "لكن من وجهة نظري الشخصية وبالنظر إلى المحادثات التي أجريناها يوميًا، أعتقد أنه تعامل مع الأمر بشكل ممتاز، إنه في نادٍ يسوده التكاتف، وهذا ما كان عليه الحال قبل انضمامنا إليه، وهو أمر يجب أن نحافظ عليه، نمرّ بالأوقات الجميلة معًا كفريق وجماهير، وعندما نواجه لحظات صعبة، علينا أيضًا أن نتكاتف، هذه اللحظة مناسبة جدًا لنرى كيف يتفاعل الجميع، وقد أحسن المدرب التصرف حتى الآن".

منتخب مصر ليفربول محمد صلاح

