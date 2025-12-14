المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بديلًا.. وتغيير وحيد أمام كريستال بالاس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:58 م 14/12/2025
احتفال هالاند مهاجم مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في تمام الرابعة من مساء اليوم على ملعب سيلهريست، في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما 

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - يوشكو جفارديول - روبن دياز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - برناردو سيلفا - أورايلي

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.  

وأجرى بيب جوارديولا، تغييرًا على تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، حيث دفع بـ تيجاني ريندرز بدلًا من جيريمي دوكو الذي خرج من القائمة.

بينما يستمر المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

ومن المفترض أن هذه المباراة هي الأخيرة لـ مرموش مع مانشستر سيتي، قبل الانضمام إلى منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الخامس بـ 26 نقطة.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس مانشستر سيتي جوارديولا عمر مرموش

