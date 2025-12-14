جوارديولا يكشف سبب استبعاد دوكو من مباراة كريستال بالاس

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سبب غياب البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب الفريق السماوي عن مباراة كريستال بالاس.

ويلعب مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، مع كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر شبكة "BBC": "الجناح جيريمي دوكو غاب عن مباراة اليوم لأنه مصاب بمشكلة في الساق".

وأضاف: "سنفتقد جودة دوكو، هو لاعب يتمتع بجودة خاصة، نحن نواجه انتكاسات بسبب الإصابات".

قبل أن يستكمل مدرب مانشستر سيتي: "فيل فودين لديه مسؤوليته الخاصة، على الجميع أن يقوم بعمله".

أما عن مواجهة كريستال بالاس.. فقال: "فريق رائع بكل المقاييس، ومتماسك. يتميز بالقوة البدنية في الدفاع والهجوم، ودائماً ما تكون مواجهتنا معه صعبة بالأخص منذ وصولي إلى مانشستر سيتي".

وأنهى: "لدينا دفعة معنوية قوية بعد مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".

للتعرف على تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس اضغط هنا

ومن المفترض أن هذه المباراة هي الأخيرة للنجم الدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، قبل الانضمام إلى منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الخامس بـ 26 نقطة.