يرى كورتيس جونز، لاعب ليفربول، أن جميع لاعبي الريدز يحبون محمد صلاح، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مدربه أرني سلوت.

وقال كورتيس جونز عبر ديلي إكسبريس: "كلنا في ليفربول نحب صلاح، في أصعب أوقاتي في النادي، كما تعلمون، كان دائمًا من بين القلائل الذين كانوا بجانبي، كنت أستطيع دائمًا التحدث إليه، والأمر نفسه تمامًا الآن".

وأضاف: "صلاح رجل مستقل، وله آراؤه الخاصة، وكما تعلمون، لا أعتقد أن نيته كانت التأثير على الفريق أو أي شيء من هذا القبيل خلال تصريحاته الهجومية، لقد كان مجرد أمر شخصي".

وواصل لاعب ليفربول: "وكما يعلم الجميع، الفريق، والجماهير، والطاقم، جميعنا نحب صلاح إنه رجل عظيم".

قبل أن ينهي: "لا أحب حقاً التحدث عن مشاكل الآخرين أو أعمالهم وما إلى ذلك - هذا يتعلق بصلاح، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أن الشيء المهم الذي أوضحه صلاح هو أن الأمر ليس ضد الفريق أو أي شيء من هذا القبيل، إنها مجرد مشكلة شخصية، وهذا كل شيء".

وعانى صلاح من توتر علاقته بالمدرب الهولندي أرني سلوت، بسبب جلوس النجم الدولي المصري على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي خلال مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي مما أدى لاستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في مباراة الأمس ضد برايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في صناعة الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي في المباراة، التي انتصر فيها ليفربول بنتيجة 2-0.