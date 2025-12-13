المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

"كانت مشكلة شخصية لا أكثر".. كورتيس جونز يشرح تصريحات صلاح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:53 م 14/12/2025 تعديل في 05:00 م
ستونز وصلاح

كورتيس جونز ومحمد صلاح

يرى كورتيس جونز، لاعب ليفربول، أن جميع لاعبي الريدز يحبون محمد صلاح، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مدربه أرني سلوت.

وقال كورتيس جونز عبر ديلي إكسبريس: "كلنا في ليفربول نحب صلاح، في أصعب أوقاتي في النادي، كما تعلمون، كان دائمًا من بين القلائل الذين كانوا بجانبي، كنت أستطيع دائمًا التحدث إليه، والأمر نفسه تمامًا الآن".

وأضاف: "صلاح رجل مستقل، وله آراؤه الخاصة، وكما تعلمون، لا أعتقد أن نيته كانت التأثير على الفريق أو أي شيء من هذا القبيل خلال تصريحاته الهجومية، لقد كان مجرد أمر شخصي".

وواصل لاعب ليفربول: "وكما يعلم الجميع، الفريق، والجماهير، والطاقم، جميعنا نحب صلاح إنه رجل عظيم".

قبل أن ينهي: "لا أحب حقاً التحدث عن مشاكل الآخرين أو أعمالهم وما إلى ذلك - هذا يتعلق بصلاح، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أن الشيء المهم الذي أوضحه صلاح هو أن الأمر ليس ضد الفريق أو أي شيء من هذا القبيل، إنها مجرد مشكلة شخصية، وهذا كل شيء".

وعانى صلاح من توتر علاقته بالمدرب الهولندي أرني سلوت، بسبب جلوس النجم الدولي المصري على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي خلال مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي مما أدى لاستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في مباراة الأمس ضد برايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في صناعة الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي في المباراة، التي انتصر فيها ليفربول بنتيجة 2-0.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول منتخب مصر الدوري الإنجليزي محمد صلاح سلوت كورتيس جونز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg