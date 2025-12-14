المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

بعد 29 ثانية.. وست هام يسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:53 م 14/12/2025
وست هام

ماتيوس فيرنانديز يحتفل بأسرع أهداف الموسم

سجل اللاعب ماتيوس فيرنانديز أسرع هدف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتقدم وست هام يونايتد على أستون فيلا بعد 29 ثانية فقط.

ويلتقي وست هام وأستون فيلا، اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

أسرع هدف في الدوري الإنجليزي

نجح وست هام في هز شباك أستون فيلا خلال الدقيقة الأولى، بالتحديد بعد 29 ثانية فقط.

واستطاع وست هام أن يسجل هدفه المبكر عن طريق لاعب الوسط ماتيوس فيرنانديز الذي استغل خطأ دفاعيًا، ليحصل على الكرة قبل أن يسددها مباشرة نحو شباك أستون فيلا.

وبات هدف ماتيوس فيرنانديز الأسرع هذا الموسم في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق ماتيوس فيرنانديز على الفرنسي هوجو إيكيتيكي الذي أحرز أمس السبت هدفًا في فوز ليفربول (2-0) على برايتون بعد 46 ثانية فقط، حيث كان ذلك الهدف الأسرع في الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يشار إلى أن ماتيوس فيرنانديز، المنضم من ساوثامبتون في الصيف، لديه هدفين فقط بقميص وست هام في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا وست هام يونايتد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

