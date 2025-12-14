سجل اللاعب ماتيوس فيرنانديز أسرع هدف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتقدم وست هام يونايتد على أستون فيلا بعد 29 ثانية فقط.

ويلتقي وست هام وأستون فيلا، اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

أسرع هدف في الدوري الإنجليزي

نجح وست هام في هز شباك أستون فيلا خلال الدقيقة الأولى، بالتحديد بعد 29 ثانية فقط.

واستطاع وست هام أن يسجل هدفه المبكر عن طريق لاعب الوسط ماتيوس فيرنانديز الذي استغل خطأ دفاعيًا، ليحصل على الكرة قبل أن يسددها مباشرة نحو شباك أستون فيلا.

وبات هدف ماتيوس فيرنانديز الأسرع هذا الموسم في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق ماتيوس فيرنانديز على الفرنسي هوجو إيكيتيكي الذي أحرز أمس السبت هدفًا في فوز ليفربول (2-0) على برايتون بعد 46 ثانية فقط، حيث كان ذلك الهدف الأسرع في الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يشار إلى أن ماتيوس فيرنانديز، المنضم من ساوثامبتون في الصيف، لديه هدفين فقط بقميص وست هام في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.