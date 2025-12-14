المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من قادر على إيقافه.. هالاند يخترق دفاع كريستال بالاس ويزور الشباك (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:00 م 14/12/2025 تعديل في 05:06 م
هالاند

احتفال إرلينج هالاند بعد هدفه مع مانشستر سيتي

واصل النرويجي إرلينج هالاند، زيارة الشباك بقميص مانشستر سيتي، بعدما افتتح أهداف مباراة فريقه ضد كريستال بالاس، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، انتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد، بفضل هدف المهاجم النرويجي الذي ارتقى عاليًا ليمنح فريقه الأفضلية.

هدف إرلينج هالاند

تمكن إرلينج هالاند من تغيير نتيجة مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، بعدما تلقى تمريرة عرضية ارتقى لها وسدد كرة رأسية لا تصد ولا ترد، لتسكن الشباك في الدقيقة 41.

هدف إرلينج هالاند خلال مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، جعلت المهاجم النرويجي يصل إلى 170 مساهمة تهديفية، في 168 مباراة مع السيتي، وفقًا لترانسفير ماركت.

كما سجل إرلينج هالاند 25 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم.

كما وصل إلى 146 هدفًا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، متخطيًا إجمالي أهداف كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد، حيث سجل البرتغالي 145 هدفًا في 346 مواجهة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
