أنهى مانشستر سيتي مهمته بنجاح على أرض مضيفه فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي حسمها الضيوف بنتيجة (0-2)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ16 من منافسات مسابقة بريميرليج.

انتصار مانشستر سيتي

مانشستر سيتي افتتح أهدافه في هذه المواجهة عن طريق مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، في الدقيقة 41 من ضربة رأسية، بعدما تلقى تمريرة عرضية ارتقى لها وسجلها بنجاح.

ثم عزز مان سيتي تقدمه ضد كريستال بالاس بتوقيع الهدف الثاني عن طريق فيل فودين، بالدقيقة 69، بصناعة من ريان شرقي.

وتمكن البديل سافينيو من الحصول على ركلة جزاء، بعد انطلاقة من وسط الملعب، في الدقيقة 88، ثم عرقلته من حارس كريستال بالاس، والتي سجلها هالاند، ليوقع على الثنائية، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح مانشستر سيتي.

ودخل الدولي المصري عمر مرموش بديلًا في تشكيل مان سيتي، بدلًا من إرلينج هالاند، بالدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، ليلعب المتبقي من الوقت الذي احتسبه حكم المباراة، الذي بلغ 5 دقائق.

نتيجة مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، منحت كتيبة بيب جوارديولا النقاط الثلاثة، كي يصل إلى 34 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما كريستال بالاس ضيع فرصة اقتحام المربع الذهبي، بتجمد رصيده عند 26 نقطة، ليتواجد حاليًا بالمرتبة الخامسة في جدول الترتيب.