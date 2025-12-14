المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مرموش شارك 4 دقائق.. مانشستر سيتي يُسقط كريستال بالاس على ملعبه (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:56 م 14/12/2025
مانشستر سيتي

احتفال لاعبي مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

أنهى مانشستر سيتي مهمته بنجاح على أرض مضيفه فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي حسمها الضيوف بنتيجة (0-2)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ16 من منافسات مسابقة بريميرليج.

انتصار مانشستر سيتي

مانشستر سيتي افتتح أهدافه في هذه المواجهة عن طريق مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، في الدقيقة 41 من ضربة رأسية، بعدما تلقى تمريرة عرضية ارتقى لها وسجلها بنجاح.

ثم عزز مان سيتي تقدمه ضد كريستال بالاس بتوقيع الهدف الثاني عن طريق فيل فودين، بالدقيقة 69، بصناعة من ريان شرقي.

وتمكن البديل سافينيو من الحصول على ركلة جزاء، بعد انطلاقة من وسط الملعب، في الدقيقة 88، ثم عرقلته من حارس كريستال بالاس، والتي سجلها هالاند، ليوقع على الثنائية، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح مانشستر سيتي.

ودخل الدولي المصري عمر مرموش بديلًا في تشكيل مان سيتي، بدلًا من إرلينج هالاند، بالدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، ليلعب المتبقي من الوقت الذي احتسبه حكم المباراة، الذي بلغ 5 دقائق.

نتيجة مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، منحت كتيبة بيب جوارديولا النقاط الثلاثة، كي يصل إلى 34 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما كريستال بالاس ضيع فرصة اقتحام المربع الذهبي، بتجمد رصيده عند 26 نقطة، ليتواجد حاليًا بالمرتبة الخامسة في جدول الترتيب.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي كريستال بالاس مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg