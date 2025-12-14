المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعاد الوصافة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:11 م 14/12/2025
مانشستر سيتي

لاعبو فريق مانشستر سيتي

استعاد نادي مانشستر سيتي موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عاد بانتصار كبير من ملعب مضيفه فريق كريستال بالاس.

مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، شهدت مشاركة عمر مرموش لدقائق محدودة، وتألق النرويجي إرلينج هالاند.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي استعاد مكانه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز على كريستال بالاس، ليُضيع هذه الفرصة على أستون فيلا.

حيث إن أستون فيلا الذي يطارد السيتي على وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تفصله نقطة واحدة عن فريق بيب جوارديولا.

بينما تكبد كريستال بالاس هزيمة جمدت رصيده، وضيعت عليه فرصة اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصار مانشستر سيتي، كما يلي:

1- أرسنال: 36 نقطة.

2- مان سيتي: 34 نقطة.

3- أستون فيلا: 33 نقطة.

4- تشيلسي: 28 نقطة.

5- كريستال بالاس: 26 نقطة.

6: ليفربول: 26 نقطة .

يمكن مطالعة جدول ترتييب الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
