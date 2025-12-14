نجح أستون فيلا في قلب الطاولة على مضيفه فريق وست هام، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة وست هام ضد أستون فيلا انتهت بنتيجة (2-3)، على ملعب لندن الأولمبي، ليواصل مطاردة مانشستر سيتي على وصافة بريميرليج.

فوز أستون فيلا

وست هام تمكن التسجيل مبكرًا عن طريق ماتيوس فرنانديز، بعد 29 ثانية فقط، لكن زميله مافروبانوس سجل بالخطأ في مرماه، ليمنح أستون فيلا التعادل بعد 9 دقائق فقط.

لكن جارود بوين منح فريقه التقدم من جديد، في الدقيقة 24، لتصبح نتيجة مباراة وست هام ضد أستون فيلا (2-1)، والتي انتهى عليها الشوط الأول.

ليفرض مورجان روجرز نفسه رجلًا للشوط الثاني من مباراة وست هام ضد أستون فيلا، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 50، ثم منح الفيلانز التقدم والفوز بالدقيقة 79.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما وست هام تكبد الهزيمة التاسعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 13 نقطة، ليتواجد بالمركز الـ18.