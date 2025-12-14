المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 0
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

في غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على كريستال بالاس

طارق متولي

كتب - طارق متولي

06:31 م 14/12/2025
مرموش

عمر مرموش

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام كريستال بالاس، في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك عمر مرموش بشكل أساسي في اللقاء، لكنه شارك في نهاية الشوط الثاني لمدة 4 دقائق فقط، قبل إطلاق صافرة النهاية وإعلان فوز السماوي بثلاثية نظيفة.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لمرموش مع مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وسينضم مرموش إلى معسكر المنتخب الوطني لخوض مباراة نيجيريا الودية، قبل المشاركة في أمم أفريقيا في المغرب، إذ ينضم المنتخب المصري لمجموعة تضم كلاً من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في غياب مرموش

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام برينتفورد، في إطار مواجهات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الكاراباو، يوم الاربعاء الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيعود السماوي بعدها للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق وست هام يونايتد، في الفترة التي ستشهد استعداد المنتخب الوطني لخوض أولى مواجهاته في أمم أفريقيا أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مرموش عمر مرموش فريق مانشستر سيتي موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

