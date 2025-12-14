حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام كريستال بالاس، في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك عمر مرموش بشكل أساسي في اللقاء، لكنه شارك في نهاية الشوط الثاني لمدة 4 دقائق فقط، قبل إطلاق صافرة النهاية وإعلان فوز السماوي بثلاثية نظيفة.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لمرموش مع مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وسينضم مرموش إلى معسكر المنتخب الوطني لخوض مباراة نيجيريا الودية، قبل المشاركة في أمم أفريقيا في المغرب، إذ ينضم المنتخب المصري لمجموعة تضم كلاً من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في غياب مرموش

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام برينتفورد، في إطار مواجهات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الكاراباو، يوم الاربعاء الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيعود السماوي بعدها للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق وست هام يونايتد، في الفترة التي ستشهد استعداد المنتخب الوطني لخوض أولى مواجهاته في أمم أفريقيا أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.