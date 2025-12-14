المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الفارق أصبح 6.. هالاند يبتعد في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:33 م 14/12/2025
هالاند

احتفال إرلينج هالاند بعد هدفه مع مانشستر سيتي

ابتعد النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وقع على ثنائية في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس.

إرلينج هالاند قاد مانشستر سيتي للانتصار على حساب كريستال بالاس، في مباراة انتهت منذ قليل.. طالع تفاصيل المواجهة من هنا

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

ووسع إرلينج هالاند الفارق مع أقرب منافسيه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى 6 أهداف، بعدما واصل التألق في مبارة كريستال بالاس.

كما أن زميله بالفريق فيل فودين واصل التألق الذي بدأه مؤخرًا، ليقتحم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلًا المركز الثالث بالتساوي مع 3 لاعبين آخرين.

وأصبحت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

1- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 17 هدفًا.

2- إيجور تياجو (برينتفورد): 11 هدفًا.

3- هوجو إيكيتيكي (ليفربول): 7 أهداف.

4- داني ويلبيك (برايتون): 7 أهداف.

5- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 7 أهداف.

6- فيل فودين (مانشستر سيتي): 7 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إرلينج هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

