حسم نادي سندرلاند الديربي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بالفوز (1-0) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

والتقى سندرلاند ونيوكاسل في ديربي التاين وير على ملعب النور، لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ عام 2016.

سندرلاند يحسم الديربي أمام نيوكاسل

غابت الفرص المحققة في الشوط الأول بين سندرلاند ونيوكاسل، إذ كان الأقل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من حيث عدد التسديدات بحسب ما أشارت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل المهاجم الألماني نيك فولتمايد هدفًا عكسيًا في مرمى نيوكاسل، إذ حاول إبعاد إحدى الكرات العرضية في الدقيقة 46، لكنه بدلًا من ذلك أسكنها شباك فريقه.

وحافظ سندرلاند على تقدمه أمام نيوكاسل حتى نهاية الدقائق الـ90 في ديربي لم يشهد الكثير من الفرص المحققة.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات، شهد لقاء سندرلاند ونيوكاسل أقل عدد تسديدات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي منذ مارس 2023، بواقع 11 تسديدة للفريقين معًا.

وأكد سندرلاند عقدته أمام نيوكاسل في منافسات الدوري الإنجليزي بعد أن تجنب الهزيمة في آخر 10 مواجهات مباشرة، بالتحديد منذ أغسطس 2011.

وتقدم سندرلاند إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متفوقًا بـ4 نقاط على نيوكاسل الذي تراجع نحو المركز الثاني عشر.