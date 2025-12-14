المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 0
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سلسلة تاريخية.. قطار أستون فيلا لا يتوقف مع أوناي إيمري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:49 م 14/12/2025
احتفال لاعبو أستون فيلا

احتفال لاعبو أستون فيلا

واصل فريق أستون فيلا سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، بعد بداية مخيبة للآمال في انطلاق الموسم الجاري.

وتفوق أستون فيلا على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بقيادة هدافه المتألق مورجان روجرز.

وقلب أستون فيلا تأخره في الشوط الأول بنتيجة 2-1، لانتصار في الشوط الثاني بنتيجة 2-3.

ووصل أستون فيلا للفوز التاسع على التوالي في جميع البطولات، وهي أطول سلسلة انتصارات للنادي خلال تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ مارس عام 1914، حينما حقق 11 انتصارًا في تلك الفترة.

وحقق الفيلانز بقيادة أوناي إيمري 6 انتصارات متتالية في البريميرليج، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ورغم بدايته السيئة هذا الموسم، حيث فشل إيمري في تحقيق أي فوز هذا الموسم خلال أول 5 جولات، لكنه في آخر 17 مباراة بجميع المسابقات حقق 15 فوزًا مقابل هزيمتين فقط.

وارتقى أستون فيلا للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر أرسنال، ونقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي الوصيف.

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي أستون فيلا أوناي إيمري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg