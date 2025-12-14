سلسلة تاريخية.. قطار أستون فيلا لا يتوقف مع أوناي إيمري

واصل فريق أستون فيلا سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، بعد بداية مخيبة للآمال في انطلاق الموسم الجاري.

وتفوق أستون فيلا على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بقيادة هدافه المتألق مورجان روجرز.

وقلب أستون فيلا تأخره في الشوط الأول بنتيجة 2-1، لانتصار في الشوط الثاني بنتيجة 2-3.

ووصل أستون فيلا للفوز التاسع على التوالي في جميع البطولات، وهي أطول سلسلة انتصارات للنادي خلال تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ مارس عام 1914، حينما حقق 11 انتصارًا في تلك الفترة.

وحقق الفيلانز بقيادة أوناي إيمري 6 انتصارات متتالية في البريميرليج، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ورغم بدايته السيئة هذا الموسم، حيث فشل إيمري في تحقيق أي فوز هذا الموسم خلال أول 5 جولات، لكنه في آخر 17 مباراة بجميع المسابقات حقق 15 فوزًا مقابل هزيمتين فقط.

وارتقى أستون فيلا للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر أرسنال، ونقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي الوصيف.