المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 0
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

متفوقًا على فينجر وفيرجسون.. رقم قياسي جديد لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:01 م 14/12/2025
بيب جوارديولا

بيب جوارديولا

حقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا جديدًا رفقة السماوي، بعد الفوز في المباراة التي خاضها الفريق أمام كريستال بالاس.

وفاز السماوي في مباراة كريستال بالاس في الجولة الـ 16 من البريميرليج بنتيجة 3-0، ليواصل الضغط على أرسنال متصدر جدول الدوري.

رقم قياسي جديد لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

واستطاع جوارديولا أن يصبح أسرع مدرب يسجل 150 فوزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 3 أهداف أو أكثر، حيث وصل إلى هذا الإنجاز في 358 مباراة خاضها في البطولة.

وتجاوز جوارديولا عدد مباريات كل من أليكس فيرجسون الذي حقق فيها هذا الرقم مع مانشستر يونايتد في عدد مباريات وصلت إلى 552 مباراة، وأرسين فينجر مع أرسنال والذي حقق الرقم أيضًا معهم ولكن بعد 524 مباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط عن أرسنال صاحب المركز الأول في الجدول برصيد 36 نقطة.

وللمرة الأولى هذا الموسم، استطاع السماوي أن يفوز في 5 مواجهات متتالية في كافة المسابقات، حيث لم يسبق لجوارديولا تحقيق هذا الأمر منذ بداية الموسم، ما يدل على مدى رغبة الفريق في العودة للمنافسة على الألقاب مجددًا بقوة.

ويعد الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف من أبرز تلك المواجهات.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا بيب جوارديولا رقم قياسي جديد لجوارديولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg