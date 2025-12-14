حقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا جديدًا رفقة السماوي، بعد الفوز في المباراة التي خاضها الفريق أمام كريستال بالاس.

وفاز السماوي في مباراة كريستال بالاس في الجولة الـ 16 من البريميرليج بنتيجة 3-0، ليواصل الضغط على أرسنال متصدر جدول الدوري.

رقم قياسي جديد لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

واستطاع جوارديولا أن يصبح أسرع مدرب يسجل 150 فوزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 3 أهداف أو أكثر، حيث وصل إلى هذا الإنجاز في 358 مباراة خاضها في البطولة.

وتجاوز جوارديولا عدد مباريات كل من أليكس فيرجسون الذي حقق فيها هذا الرقم مع مانشستر يونايتد في عدد مباريات وصلت إلى 552 مباراة، وأرسين فينجر مع أرسنال والذي حقق الرقم أيضًا معهم ولكن بعد 524 مباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط عن أرسنال صاحب المركز الأول في الجدول برصيد 36 نقطة.

وللمرة الأولى هذا الموسم، استطاع السماوي أن يفوز في 5 مواجهات متتالية في كافة المسابقات، حيث لم يسبق لجوارديولا تحقيق هذا الأمر منذ بداية الموسم، ما يدل على مدى رغبة الفريق في العودة للمنافسة على الألقاب مجددًا بقوة.

ويعد الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف من أبرز تلك المواجهات.